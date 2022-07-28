Yazgülü Aldoğan
Başsağlığı ve özür
Suriye bölgesindeki harekâtlardan her gün gelen şehit haberleri yüreğimizi yakıyor. Beş şehidimizden sonra Fırat Kalkanı harekât bölgesinden sözleşmeli iki erimizin daha acısı düştü ocaklara. Bugün bulunduğum yerden, tatil esintili konuların sırası değil. Beni mazur görün. Kaybettiğimiz askerlerimizin sevenlerinin, ailelerinin, milletimizin başı sağ olsun. Ülkemiz bir an önce barış ve güvenliğe; adil ve demokratik bir yönetime kavuşsun. Şehitlerimizin toprağı bol olsun.
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Başsağlığı ve özür 28 Temmuz 2022
Ne demokrasi ne milli birlik 21 Temmuz 2022
15 Temmuz’un kurbanları 14 Temmuz 2022
Neyi keseceksin zaten kurban sensin 7 Temmuz 2022
Kadınları niye sevmiyorsunuz? 30 Haziran 2022
Video Haberler
- Binlerce otomobil yediemin otoparklarında çürüyor
- Doların yeni zirvesini açıkladı
- 'Basın özgürlüğü şu anda yok'
- Bakırköy'de hastane bahçesinde yangın çıktı
- Polis arama kurtarma ekiplerine 'hayat kurtaran' eğitimi
- İlk kadın belediye başkanının heykeline çirkin saldırı
- 'Bizim çocukların Varank dayısı yok'
- İşten atıldı, intihara kalkıştı
- AKP'den Halil Konakcı açıklaması!
- 12 yaşındaki Hamza, ağıl yangınında öldü
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıda 'Erdoğan'ın Diploması' hareketliliği
- Erdoğan imzaladı, yüzde 36 zam geldi
- Diyanet'in fetvasına tepki yağdı
- Adana uçağındaki anons yolcuları gülümsetti
- EYT'de 'masadaki formül' belli oldu
- 'Yalaka değiliz' diyen Hande Fırat'a: Kendi adına konuş
- 'Diploma' kararı ne anlama geliyor?
- 'HDP' ayrıntısı ve ikinci turun şifreleri...
- Otobüste cinsel ilişki: Şöför gözaltına alındı
- 'Basın özgürlüğü şu anda yok'