Yazgülü Aldoğan
Yazgülü Aldoğan Son Yazısı / Tüm Yazıları

Başsağlığı ve özür

28 Temmuz 2022 Perşembe

Suriye bölgesindeki harekâtlardan her gün gelen şehit haberleri yüreğimizi yakıyor. Beş şehidimizden sonra Fırat Kalkanı harekât bölgesinden sözleşmeli iki erimizin daha acısı düştü ocaklara. Bugün bulunduğum yerden, tatil esintili konuların sırası değil. Beni mazur görün. Kaybettiğimiz askerlerimizin sevenlerinin, ailelerinin, milletimizin başı sağ olsun. Ülkemiz bir an önce barış ve güvenliğe; adil ve demokratik bir yönetime kavuşsun. Şehitlerimizin toprağı bol olsun. 

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Başsağlığı ve özür 28 Temmuz 2022
Ne demokrasi ne milli birlik 21 Temmuz 2022
15 Temmuz’un kurbanları 14 Temmuz 2022
Neyi keseceksin zaten kurban sensin 7 Temmuz 2022
Kadınları niye sevmiyorsunuz? 30 Haziran 2022


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler