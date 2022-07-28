Başsağlığı ve özür

28 Temmuz 2022 Perşembe

Suriye bölgesindeki harekâtlardan her gün gelen şehit haberleri yüreğimizi yakıyor. Beş şehidimizden sonra Fırat Kalkanı harekât bölgesinden sözleşmeli iki erimizin daha acısı düştü ocaklara. Bugün bulunduğum yerden, tatil esintili konuların sırası değil. Beni mazur görün. Kaybettiğimiz askerlerimizin sevenlerinin, ailelerinin, milletimizin başı sağ olsun. Ülkemiz bir an önce barış ve güvenliğe; adil ve demokratik bir yönetime kavuşsun. Şehitlerimizin toprağı bol olsun.