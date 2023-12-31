2024 dilek alfabesi

31 Aralık 2023 Pazar

Adalet. Anayasaya saygı. Akıl sağlığı. Ayırıcılığa ve aklımızla alay edilmesine göz yummamak. Ağaçlara sarılabilmek.

Bağımsızlık. Bilim. Bilgi yolu. Bereket. Biat etmemek. Baharın gücüne inanmak.

Coşku. Cesaret: Gerçekleri söylemek, hesap sormak, hak aramak, mücadele etmek için cesaret.

Çok renklilik. Çokseslilik. Çocukları ve çiçekleri sevmek, sevebilmek. Çaresizlere el uzatmak.

Dürüstlük. Dostluğa değer vermek. Değer ölçülerini yeniden ve yeniden sorgulamak.

Emeğe saygı. Eğitimin içi boşaltılmamışı. Etik anlayışın, edebiyat tutkusunun yaygınlaşması.

Farkındalık. Farklılıklarla çoğalmak, zenginleşmek. Fidanları yeşertmek.

Güvenebilmek yarınlara. Gülümseyebilmek birbirine. Gericiliğe geçit vermemek. Gerçeği arayabilmek her an...

Hakkaniyet. Hak. Hukuk. Hırsızlardan kurtulmak. Hayatı kucaklamak. Herkes için her şey. Ve huzur. Hadi gel gidelim diyebilmek. Hayal kurmak.

Isınamayan tek çocuk kalmasın. Islık çalarak dolaşabilmek. Iskalamamak sevinçleri, güzel anları, zamanı...

İnsanlık. İnsanca yaşayabilmek. İnsanı “insan” yapan değerleri yüceltmek. İtibarı gösterişte değil, özde aramak. İntikamdan kaçınmak.

Jön Türkler ruhu. John Lennon’un “imagine” (Hayal kur) şarkısını uygulamaya çalışmak.

Katılımcılık. Katliamların durması. Kainatı kucaklamak. Kini, kıskançlığı, karaparayı sonlandırmak. Kadın cinayetlerini önlemek. Biraz da keyif!

Laiklik. Liyakat. Lanet ve küfür etmeyen liderler seçmek. Lenin’i yeniden okumak.

Mutluluk. Magandalığı, maçoluğu, mafyayı geriletmek. Malum zihniyeti def etmek. Maaşlarımıza zam. Müziği paylaşmak, çoğaltmak.

Nezaket. Neşe. Namusu kendi içinde tartmak. Nâzım Hikmet’i herkesin anlamasını sağlamak!

Onur. İnsanlık onuru. Olağan diye kabullenmemek hiçbir şeyi. Olmaz denenin olabilirliğini kavramak.

Ömrümüzün geçiciliğine ve ölümsüz olmadığımıza inanmak.

Paramparça edilmiş ekonomimizin, eğitimimizin, adaletimizin düzelmesi.

Ruhsal dinginlik. Rantın değil emeğin değerlendiği bir düzen. Rakının yanında bir de balık ve roka, bir de güzel sohbet...

Sevgi. Saygı. Samimiyet. Sağlık. Sağduyu. Saltanata ve Saldırganlığa son vermek. Seçmek her alanda aydınlığı. Sevmek güzeli, iyiyi, tüm sanatları...

Şefkat. Şiddeti sonlandırmak. Şiiri çoğaltmak, paylaşmak yaymak. Şatafattan, Şaşaadan, Şamatadan, Şizofreniden uzak durmak.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bekasını akıl ve ilim yolunda, Atatürk ilkeleri rehberliğinde aramak ve bulmak.

Umudu her daim diri tutmak. Umutsuzluğa asla kapılmamak. Umursamak komşunun derdini. Unutmamak sevdiklerimizi.

Üzüntünün ancak olaylara bakışınızdan doğduğunu bilebilmek... Üreten bir Türkiye.

Vicdan... Vicdan... Yine vicdan. Bir de vefa...

Yalandan, dolandan, yobazlıktan, yağmacılıktan kurtulmak. Yeter deyip ayağa kalkmak tüm haksızlıklara karşı. Yarınlarımız, yazgımız bizim elimizde diyebilmek...

Zorbalığa, zulme, zalime geçit vermemek...

Zeynep kulunuz der ki, bunlar 2024 için benim dileklerim... Her okur kendi dilek alfabesini oluşturabilir. Hepinize tüm sevdiklerinizle birlikte gönlünüzce bir yeni yıl diliyorum.