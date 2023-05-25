Haydi gençler seçime!

25 Mayıs 2023 Perşembe

Atmadıkları iftira, etmedikleri küfür kalmadı. Yazmadıkları senaryo, kurmadıkları komplo yok. Ölülere oy verdirmekten nüfus yükseltmelere, yapılan hile varsayımlarını ucu ucuna eklesek hiçbir yere sığmaz. Son marifetleri, montaj videolarının suçunu gençlere atmaları...

(Küfür demişken: Ahlaksız, namussuz, be adi, sürtük, çürük, vicdansız vb. yetmedi, şimdi bir de “Nazi” eklendi küfür repertuvarına.)

Neymiş efendim, seçim kampanyalarında kullandıkları o rezillik, KıIıçdaroğlu’nu PKK’li göstermeye çalışan videoları “Gençlerimizin kıvrak zekâsının ürünüymüş!”

Benim bildiğim 20 yıldır kıvrak zekâlı gençlerimizi yasal haklarını aradıkları için işkence edenler, hatta öldürenler bunlar.

Bir tweet için, bir benzetme için, sahnedeki bir şaka için, kıvrak zekâlı gençleri mahkeme kapılarında süründürenler hapislerde çürütenler bunlar!

Benim bildiğim zeki, akıllı, çalışkan gençleri, kendi yandaşlarına yer açmak için hakları olan eğitimden, hakları olan işlerden yoksun bırakanlar bunlar! Sınavları çalan, çaldıran bunlar. Liyakate sırt çeviren bunlar. İlime, bilime, bilgiye, yeteneğe, emeğe zerre değer vermeyen bunlar!

Bir de utanmadan “Allah” adını ağızlarından eksik etmiyorlar!

Adalet için, hakkaniyet için, eşitlik için, bağımsızlık için, nefret dilinden kurtulmak için, insanca yaşamak için, geleceğimizin daha da çok kararmaması için, gençlere olanak vermek için haydi seçime!

Her yaştan gençlere söylüyorum: Haydi seçime!

BU AKŞAM BİFO AKŞAMI

Bu akşam, yeryüzünün en güzel klasik müzik parçalarından biri, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) tarafından Zorlu’da sunulacak: Rossini’nin “Stabat Mater” adlı eseri.

Rivayet o ki Alman şair Heinrich Heine, bestecinin bu ilahisini Paris Operası’nda ilk kez dinlediğinde “İşte sanki bu akşam tiyatrodan çıktık ve cennetin kapıları önümüzde açıldı” demiş.

Bu konser Leyla Gencer’in aramızdan ayrılışının 15. yıl anmaları çerçevesinde düzenlendi. Ancak şu sıralarda Türkiye’de damarlarımızda sadece ve sadece seçimlerle ilgili bir kan aktığından, aklımız fikrimiz seçimlerde olduğundan, seçimlerde hileleri önlemekle yatıp kalktığımızdan ve seçimlerle soluk alıp verdiğimizden inanıyorum ki bu akşam bu konseri, Meryem Ana’ya adanmış bu eseri dinlerken biz sadece aydınlıkla karanlığın yarışını hissedeceğiz. Ya da cennetle cehennemin...

Konserin olağanüstü bir solist kadrosu var: Koreli koloratur soprano Jay Yang. Mezzosoprano Ezgi Karakaya (BİFO Özel Ödülü ve Leyla Gencer Halk Ödülü’nü kazanmıştı). Dünyaca ünlü İngiliz tenor Theodore Browne. Dünyanın birçok sahnesnde alkışlanan sanatçımız bas bariton Burak Bilgili. Solistlerle birlikte Jozef Chabro yönetimindeki Slovakya Filarmoni Korosu’nun da konuk olacağı konserde BİFO’yu Carlo Tenan yönetecek.

Konser öncesi saat 19.00-19.30 arasında Zorlu PSM Sky Lounge’da düzenlenecek söyleşide müzik eleştirmeni Aydın Büke’yle bir sohbet yapacağız ve bol bol Leyla Gencer konuşacağız.

Müzik, yetenek, güzellikler aracılığıyla kötülüklerden, nefret dilinden, şiddetten, düşmanlıklardan, kin ve intikam duygularından arınmak isteyen konser meraklılarını bekleriz.