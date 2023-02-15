Patileri korumak mı?

15 Şubat 2023 Çarşamba

Deprem sonrasında hayvan kurtarma çalışmaları için birçok kurum, demokratik toplum örgütü ve gönüllü, sahada ve sosyal medyada seferber oldu. Ne var ki iki gün önce ise can sıkıcı bir video yayıldı internette.

İki gün önce ise bir video yayıldı internette. Kahramanmaraş Belediyesi Hayvan Barınağı’na giden gönüllüler, Paw Guards (Pati Koruyucuları Hayvanları Koruma Derneği) adlı derneğin denetimi altındaki barınağa kamyonlar dolusu mama gönderildiğini ama o mamaların hayvanlara verilmediğini, ekmek yedirildiğini söylüyordu.

2021’de Hayvan Hakları Yasası’na ait tasarının TBMM’ye sunulması beklenirken, o dönemde AKP Grup Başkanvekili olan Mahir Ünal’ın Pati Koruyucuları’nın temsilcilerini makamında ağırlayarak iki saat boyunca görüşmesi dikkat çekmişti.

Ben de bu derneğin kurucusu Erkin Erdoğdu’nun, geçmişteki ticari ilişkilerinden dolayı dolandırıcılık, evrakta sahtecilik, bıçak ve demir sopayla adam yaralama, güveni kötüye kullanma suçlarından birçok kez yargılanarak aldığı cezaları belgeleriyle haberleştirmiştim. (https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/akpli-unal-ile-paw-guards-gorusmesi-dolandiricilik-ve-yaralamadan-yargilanmis-1846992)

BORÇ, KÜFÜR VE TEHDİT

O haber nedeniyle bana hakaretler yağdıran bu kişi, başkalarına da hakaret etmekle kalmayıp tehdit etmiş. Söz konusu video ortaya çıktıktan sonra Adem Kayacı adlı bir taşeron bana ulaştı ve Pati Koruyucuları’nın kendisine iş yaptırıp kalan borcu ödemediğini anlattı.

Ankara’nın Mühye köyünde Paw Guards Cenneti adı ile kurdukları barınak için tüm panel çitleri ve padokları kendisinin yaptığını, Erdoğdu’nun kendisini aylardır oyaladığını, son kalan 30.875 TL’lik ödemeyi hatırlatmak için telefon ettiğinde ağır küfürle karşılaştığını ve “Gel de al, bacaklarına, beynine sıkarım” şeklinde tehdit edildiğini, bunun üzerine savcılığa ve Ankara Valiliği Dernekler Masası’na şikâyette bulunduğunu söyleyerek belgeleri gönderdi.

Olayı biraz araştırınca iş daha da karışıyor. Çünkü Kayacı, bir firmada çalışırken, Erdoğdu o firmayla ödeme sıkıntıları yaşadıklarını söyleyerek Kayacı’ya “Sen bizim işleri yap sana ödemede bulunalım, faturayı hallederiz” demiş. Kayacı da “Düzenli ödeme yapılırsa olur” diyerek çalıştığı firmadan ayrılmış, malzemeleri 4D Otomotiv Metal Makine San. ve Tic. AŞ’den almış.

SAVCILIK İNCELEMELİ

Dernek, ilk başta ödemeyi Kayacı’nın şahsi hesabına ve bir arkadaşının oğlunun hesabına yatırmış ama sonra fatura istemişler. Kayacı da 4D Otomotiv adlı firmadan fatura kestirip KDV tutarlarını kendisi ödemiş. Kayacı’nın anlattığına göre, derneğin ödemediği 30 bin TL’lik borç bu tutara ait.

Ayrıca 150 bin TL’lik sipariş verip son anda iptal etmişler. Kayacı, o borcun karşılığı senet imzalayınca malzemeyi başka şirketlere satarak senetlerden kurtulduğunu söylüyor.

Üstelik derneğin sosyal medya hesabından 18 Ocak’ta 150 bin TL’yi de dahil ederek 500 bin TL’lik panel çit parasının ödendiğini iddia eden bir paylaşım yapılmış. Kayacı, o barınak için bu tutarda bir çit çalışması yapılmadığını, toplam fatura tutarının KDV dahil 359.723 TL olduğunu, gerçekte 244 bin TL+yüzde 18 KDV’lik iş yaptıklarını ama “Yılsonu geliyor, vereceğimiz sipariş var” diyerek 359.723 TL’lik fatura kestirdiklerini, dokuz aylık çocuğuna bez alamayacak duruma geldiğini söyleyerek hakkını aradığını belirtiyor.

Savcılığın belgelerin ışığı altında, uygunsuz ve hukuksuz işleyişe dair iddialar üzerine araştırma yapması gerekiyor. Hayvan hakları savunucularının ve yetkililerin bilgisine...