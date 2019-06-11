ATATÜRK VE EĞİTİM

GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER
Yıl 1918...
İstanbul İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan askerleri tarafından işgal edilmiş. Padişah Vahdettin işgal kuvvetlerine tam teslim olmuş. Mustafa Kemal Adana’daki görevinden alınmış ve İstanbul’a çağrılmış. Yanında yaveri Cevat Abbas olduğu halde 13 Kasım 1918’de Haydarpaşa’da düşman kuvvetlerini izlerken Mustafa Kemal’in ağzından üç sözcük çıkar: GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER
Bundan sonra yapılacak tek şey vardır; bu sözün gereğini yerine getirmek... Sonrasını hepimiz biliyoruz... Bandırma vapuru, Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas, Ankara, Afyon, İzmir... Ve 30 Ağustos 1922 ve zafer...
Bütün bunlar Haydarpaşa’da Mustafa Kemal’in söylediği üç sözcüğün ifade ettikleridir. Cumhuriyet tarihi boyunca da Cumhuriyetimiz çok zorlu günlerden geçti. Her defasında bundan kurtuluş yok sanısına kapılanlar oldu. Umutsuzluk, bezginlik ruhunu sardı pek çoğumuzun. En büyük yenilgi, yenilgiyi düşünsel planda yaşamaktır. İçinde bulunulan durum “ne kadar elim ve vahim olsa da” bir çıkışın olacağını akıldan hiç çıkarmamak gerekir.
Tıpkı bugün olduğu gibi...
Unutmayınız! GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER
Atatürk’ün en öne çıkan özelliği nedir derseniz, eğitimci yanıdır, derim. Bunu perçinleyen sözlerinin başında, “Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder” sözü gelir.
İşte eğitimin gücünü vurgulayan önemli bir söz...
Öğrencilerin iyi yetiştirilmesi Atatürk’ün olmazsa olmazıdır. 16-21 Temmuz 1921’de Milli Eğitim Kurultayı’nda şunları söylüyor:
“Geleceğe hazırlanan yurt çocuklarına, hiçbir güçlük karşısında boyun eğmemelerini, olanca güçleriyle, bıkmadan ve yılmadan çalışmalarını ve okumakta olan çocuklarımızın ana-babalarına da, yavrularının öğrenimlerini bitirmek için ellerinden geleni esirgememelerini öğütlerim.”
Yine öğretmenler için 1 Mart 1923’te Meclis’i açış konuşmasında “Dünyanın her yerinde öğretmenler toplumun en özverili ve saygıdeğer insanlarıdır” diyor.
Milletvekillerinin maaşının kaç lira olması gerektiğini soranlara “Öğretmenlerin maaşını geçmesin!” diyen yine odur.
Eğitim Atatürk’ün yaşamında hep öncelikli olmuştur. Eğitime bu denli önem veren lider sayısı dünyada enderdir. Bir toplantıda öğretmenlere şunu ifade ediyordu:
“... en önemli, en temelli sorun, eğitim sorunudur. Bir ulusu özgür, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir.”
Büyük Atatürk eğitime bu kadar önem verirken dil öğretimini de öne almayı ihmal etmiyordu. 9-10 Ağustos 1928 tarihinde Sarayburnu’nda şunları söylüyordu:
“Çok işler yapılmıştır; bununla birlikte, bugün yapmak zorunda olduğumuz son değil, fakat çok gerekli bir iş daha vardır: Yeni Türk harflerini çabuk öğrenmelidir. Yurttaşa, kadına, erkeğe, hamala, sandalcıya öğretiniz. bu ödevi yaparken düşününüz ki, bir ulusun, bir toplumun yüzde onu okuma yazma bilir, yüzde doksanı bilmez; bundan insan olarak utanmak gerekir.”
Eğitimin topyekün bir uğraş olduğunun bilinciyle Atatürk müzik eğitimini de öncelikleri arasında görüyor. Bunu ifade eden konuşmasında 1 Kasım 1934 tarihinde Meclis kürsüsünden dile getiriyor:
“... Arkadaşlar, güzel sanatların hepsinde, ulus gençliğinin ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Bu, yapılmaktadır. Ancak, bunda en çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan Türk musikisidir. Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, musikide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir.”
Aynı şekilde spor da Atatürk’ün vazgeçilmezleri arasındadır. 1 Kasım 1937’de yine Meclis açış konuşmasında şöyle diyor:
“... Her türlü spor çalışmalarını, Türk gençliğinin ulusal eğitiminin ana temellerinden saymak gerekir. Bu konuda, hükümetin, şimdiye değin olduğundan daha çok ciddi ve dikkatli davranması, Türk gençliğini spor bakımından da ulusal coşku içinde, özenle yetiştirmesi önemli tutulmalıdır.”
Atatürk sadece yaşadığı yüzyılın lideri değildir. O geleceğe de uzanan bir liderdir. Her alanda yaptığı çalışmalar bunun en büyük kanıtıdır. Onun liderliğini yalnızca Türk ulusu kabul etmiş, benimsemiş değildir. Bütün dünya ulusları da onun yol göstericiliğinin etkisinde kalmıştır. Yine biliyoruz ki dünyada adına en çok kitap yazılan, araştırma yapılan lider Atatürk’tür.
Bugün yine en çok ihtiyaç duyduğumuz şey, çalışkan olmaktır.
HAMZA SAYKAN
ADD Batıkent Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi
ATATÜRK VE EĞİTİM
GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER
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