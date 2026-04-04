CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçen hafta erken seçim için bir girişim başlattı.

19 Mart 2025’ten bu yana karmaşık bir tablo gösteren Türk siyasal yaşamı için CHP genel başkanı bir açılım deneyimi yapmak istiyor.

Durum kısaca şudur: Seçilmiş belediye başkanları, başta İBB Başkanı İmamoğlu olmak üzere, iddianameleri bile hazırlanmadan cezaevine yatırılıyorlar. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarından 18’inin tutukluluk hali devam etmektedir.

Karmaşanın diğer bir yanı, tutuklulukları sona erip dışarıya çıkan belediye başkanlarının görevlerine dönememeleridir. Siyasal iktidar bu konuda hukukun gereğini yapmıyor. Bunun en açık örneği Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in durumudur.

Belediyelere karşı yürütülen operasyonlara karşı CHP Genel Merkezi, halka gitmek ve durumu halk kitlelerine anlatmak yolunu seçti. 19 Mart 2025’ten bugüne 100’ü aşkın miting yapıldı. Bir yılda 100 miting, ortalama üç günde bir büyük halk hareketi demektir. Bunu yapmak kolay değildir. Her siyasal partinin başarabileceği bir hareket değildir. Konuların halka götürülmesi, halkla diyalog kurulması ve aynı zamanda parti örgütünün diri tutulması son derece önemlidir.

Ancak siyasal iktidar kendi açısından saptadığı politikalardan vazgeçmiyor. Belediye başkanlarına karşı operasyonlar devam ediyor. Bu koşullar altında tıkanan Türkiye siyasal yaşamına bir soluk aldırmak isteniyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yapmak istediği budur. Anayasaya göre TBMM’de istifa, ölüm gibi sebeplerle 30 sandalye boşalırsa erken seçime gidiliyor. TBMM’de şu an 8 üye boşluğu var. 22 milletvekili istifa ederse 30 sayısına ulaşılacak ve erken seçim zorlanacak. Bu konu anayasanın 84. maddesince düzenlenmiştir. Madde şöyledir:

“İstifa eden milletvekilliğinin düşmesi, istifanın geçerli olduğu TBMM Başkanlık Divanı’nca tespit edildikten sonra TBMM Genel Kurulu’nca kararlaştırılır.”

Buna göre durum şöyledir: Milletvekili istifası sadece dilekçe verilmesiyle gerçekleşmiyor. İstifanın geçerliliği başkanlık divanınca tespit edildikten sonra TBMM Genel Kurulu’nun kabul kararı ile kesinleşiyor.

Görüldüğü gibi önce istifanın geçerli olduğu TBMM Başkanlık Divanı tarafından tespit edilecek, ardından Meclis’te oylama yapılacak.

Bu durumda AKP siyasal iktidarı kabul etmedikçe bu yolla yapılacak erken seçim girişiminin başarı şansı görünmemektedir.

Konunun diğer önemli yanı, siyasal partilerin CHP’nin bu girişimi konusundaki tutumlarıdır.

İYİ Parti olumlu bir tavır sergileyerek seçimlerin bir an önce yapılması gerektiğini belirtti.

Zafer Partisi, Atatürkçülerin bir cephe oluşturması gerektiğini belirtti. Bu açıklamalar, ileride muhalefetin ortak bir birlik içinde hareket edebileceğini gösteriyor.

Diğer partilere gelince DEM Parti, yakın gelecekte bir seçim düşünmediklerini açıkladı. DEM için en önemli konunun, Öcalan’ın tutukluluğunun ev hapsine dönüşmesi, İmralı’da yapıldığı söylenen eve taşınması ve anayasada yapılacak yeni vatandaşlık tanımı olduğu görülüyor.

AKP ve MHP’ye gelince süreç kendi çıkarlarına yönelik olduğu zaman erken seçim kararına gidebilirler.

CHP genel başkanı iyi niyetle bugünkü siyasal ortamı aşmak için çalışıyor. Ancak siyasal iktidardan olumlu yanıt alması şu aşamada beklenmemelidir.