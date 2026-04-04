Tuğrul Akşar
04.04.2026 04:00
Türk futbolu, 24 yıllık uzun bir hasretin ardından 2026 FIFA Dünya Kupası vizesini alarak tarihi bir eşiğe geldi. Ancak bu başarı, sadece sahada atılan gollerle sınırlı kalmamalı; Türk futbolunun kronikleşmiş sorunlarını çözmek için stratejik bir kaldıraç olarak kullanılmalıdır. İşte bu tarihi dönemeçten çıkarılması gereken çarpıcı dersler:

1. Skorun ötesinde bir fırsat: Ekonomik sıçrama

Dünya Kupası vizesi, sadece sportif bir gurur değil, aynı zamanda devasa bir ekonomik pastadan pay alma fırsatıdır. FIFA’nın milyar dolarlık ekosisteminde yer almak, borç batağındaki Türk futbolu için “can suyu” niteliğindedir. Ancak bu kaynak, geçmişte olduğu gibi kısa vadeli popülist hamlelerle tüketilmemeli; yapısal bir modernizasyonun yakıtı olmalıdır.

2. ‘Tüketen lig’den ‘değer üreten lig’e geçiş

Türk futbolu yıllardır borçla büyüyen, ithalata dayalı ve sürekli tüketen bir modelle ayakta durmaya çalışıyor. 2026 süreci, bu sürdürülemez döngüyü kırmak için eşsiz bir fırsattır. Hedef; oyuncu ihraç eden, kendi markasını geliştiren ve finansal disiplini odağına alan bir yapıya dönüşmek olmalıdır.

3. Yönetimsel dönüşüm şart

Artık futbol sadece sahada değil, yönetim ofislerinde kazanılıyor. Doğru yatırım, doğru model ve liyakatli yönetim anlayışı sergilenmezse, bu başarı tarihteki “geçici bir coşku” olarak kalmaya mahkûmdur. Dünya Kupası’ndan elde edilecek sinerji, eğer kulüplerin borç yükünü azaltacak ve altyapı sistemini modernize edecek politikalara dönüştürülürse gerçek bir anlam kazanacaktır.

Sonuç: Tarihi bir yol ayrımı

Türk futbolu bugün bir yol ayrımındadır: Ya bu başarıyı bir “tramplen” olarak kullanıp küresel ölçekte yeniden konumlanacak ya da alışkanlıklarına yenik düşerek geleceğini bir kez daha ipotek altına alacaktır. Mesele turnuvaya gitmek değil, o turnuvayı ve getirdiği kaynakları nasıl yöneteceğimizdir.

