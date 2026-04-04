1980’lerin başlarıydı. İstanbul’da sadece İnönü Stadı’nda oynanıyordu maçlar. Ali Sami Yen ve Fenerbahçe Stadı vardı ama yük Dolmabahçe’deydi. Elbette ANAP döneminde futbol sahalarının çimlendirilmesi ve burada da Turgut Özal'ın spor aklı Kemal Ulusu'nun vizyoner yaklaşımı önemliydi.

Basketbol için Spor Sergi’nin yolunu tutardık. O yıllarda futbolda çok gerilerdeydik. Şerefli yenilgilere; yani iyi oynadık ama 1-0 yenildiklere sevinirdik. Basketbolda Koraç şampiyonluğu ile dünyalar bizim olmuştu. Voleybolda ise Eczacıbaşı ve sonradan Milangaz Avrupa kupasında tur geçtiğinde voleybol sever olurduk. Olimpik yüzme havuzu yoktu koskoca İstanbul’da. Denizde idman yapanlar vardı! Elbette gözlerini dünya üçüncülükleri, madalyalarla açıp TV’den uluslararası başarıları izleyen Z kuşağına bunu anlatamıyor ve “Türkiye sporda başarılı” kavramını kabul ettiremiyorsunuz ama “Nereden nereye” demenin zamanıdır!

Kadın Voleybol Milli Takımımız, dünyanın zirvelerinde. Erkek Basketbol Milli Takımımızın künyesinde dünya ve Avrupa ikincilikleri var; en son Avrupa şampiyonluğu’nu ucu ucuna kaçırdık. Avrupa kupası koleksiyonumuz var iki branşta. Futbolda daha önceki gün Dünya Kupası finallerine adını yazdıran Bizim Çocuklar var. Güreş ve halterle sınırlı olan Avrupa, dünya, şampiyonluklarına 40 branş eklendi. Cimnastik, atıcılık, okçuluk, tenis, yelken gururumuz, atletizm toparlanıyor. Tekvando, judo, karate de öyle. En son Dans Sporları Federasyonu, dünya şampiyonu çıkardı. 81 ile gidiyorsunuz, kapalı yüzme havuzu çıkıyor karşınıza. İlçelerde de olimpik havuzlar var. Salonları saymıyorum, Türkiye’nin binlerce salonu var, hepsinin de sıcak suyu akıyor. Köye gidiyorsunuz, okulun yanında tenis kortu var. Peki bunlar nasıl oldu? Öncelikle bakanlara bir teşekkür edelim. Rahmetli Fikret Ünlü, Erdoğan Toprak, M.Ali Şahin, Faruk Özak, Akif Çağatay Kılıç, Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve şimdilerde Osman Aşkın Bak. Parti ayırt etmiyorum; Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokratik Sol Parti’nin atadığı isimler ülkeyi sporda taş devrinden alıp bir yerlere getirdiler. Ve genel müdürler; Mehmet Atalay’ı ilk sıraya yazarım, sistemi kurdu. Sonrasında Yunus Akgül, Mehmet Baykan ve şimdilerde Prof. Dr. Veli Ozan Çakır. Hepsi spor üst aklı!

Ve artık Türkiye, Olimpiyat dahil tüm uluslararası spor organizasyonlarını yapacak tesislere sahip bir ülke. 2027 Avrupa Spor Oyunları’nı düzenliyoruz. Burada İBB'nin ve yerel yönetimlerin de büyük katkıları var.

Söz yerel yönetimden açılmışken yine siyaset üstü bir yorum gerekiyor. Tüm belediye başkanları çok önemli tesisleşme adımları attılar. Şimdi sırada umuyoruz 2036 Olimpiyat Oyunları var. Üstelik çok güçlü yerel yönetimler de taşıyıcı kolon. Evet, yukarıda adlarını yazdığım insanlar, parti ayırt edilmeksizin alkışlanmalı. Çünkü Türkiye sporda başarılı, bakmayın siz siyasetteki kayıkçı kavgasına!