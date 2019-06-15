Bakanlar Kurulu Yetkisi Kullanan Genel Müdür!

Konuyu ilk kez arkadaşımız Alican Uludağ, 2017’de haberleştirmişti.

TRT’den FETÖ gerekçesiyle ihraç edilen 435 personelin 368’i İbrahim Şahin döneminde kuruma alınmıştı ve Şahin’in adına kayıtlı telefonunda ByLock yüklüydü.

Daha önce bu köşede dile getirmiştik:

2008’de, AKP ve casusluk cemaati Fethullahçıların koalisyonu sürüyordu. O koalisyon, TRT’yi ele geçirme harekâtını başlattı. TRT Yasası değiştirildi. TRT’nin demokrat, Cumhuriyetçi, laik kadrolarının tasfiyesi için TRT Personel Komisyonu’na yetki verildi.

O komisyon, yasadışı bir işlemle, yetkisini o dönemde TRT Genel Müdürü olan İbrahim Şahin’e bıraktı. İbrahim Şahin de yetkiyi, genel müdür yardımcısı yaptığı ve bugün FETÖ davasından 8 yıl 5 ay 15 günlük mahkûmiyet ile hapiste yatan Ahmet Koyuncu’ya devretti.

Şahin ve Koyuncu, bu yasadışı yetkiyle, TRT’deki Cumhuriyetçi kadroların maaşlarını düşürdüler. Kadrolarıyla oynadılar, haklarını yediler, emekliliğe zorladılar.

Avukat İsmail Sami Çakmak’ın bu haksızlıklara karşı direnen iki TRT çalışanı adına açtığı davada, tam 10 yıl sonra TRT Personel Komisyonu kararının kimi maddeleri hakkında “yürütmeyi durdurma kararı” çıkmıştı!

Bu karardan 1 yıl, davanın açılmasından 11 yıl sonra (!) Danıştay Başsavcısı, TRT’de o dönemde FETÖ’cülere nasıl bir yetki verildiğini geçen mayıs ayında dava ile ilgili hazırladığı düşüncesinde açıkladı.

Başsavcıya göre, dönemin TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin’e “Bakanlar Kurulu’na tanınan yetki” devredilmişti.

İşte bu hukuksuz yetki devriyle de Şahin, işe aldığı FETÖ’cülerle TRT’nin altını üstüne getirmişti.

O İbrahim Şahin, TRT ile ilgili FETÖ davası iddianamesinde 30 kez adı geçmesine karşın bugün merkez valisi olarak devletten tıkır tıkır maaşını almaya devam ediyor. Onu oraya atayan ve koruyan Bülent Arınç da, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi.

Şahin hakkında yapılan ısrarlı suç duyuruları konusunda da, sıfatları önünde “Cumhuriyet” bulunan savcılar ise, soruşturma yapmaktan özenle kaçınıyorlar! Bakanlar Kurulu Yetkisi Kullanan Genel Müdür!

İstanbul Çekincesi

31 Mart seçimleri öncesinden farklı bir görüntü ile karşı karşıyayız.

AKP adına iki kişi ortalıkta: Binali Yıldırım ve Süleyman Soylu. Saray’daki AKP’li, bu kez kendini öne çıkarmıyor.

Akla tek gerekçe geliyor:

İstanbul’u yitireceğini gördü. İstanbul seçim sonuçlarının kendisi için bir halkoylamasına dönüşmesinden çekiniyor...

Halkın Çiftliği de Gitti

Kendisini yere göğe sığdıramıyor.

Beştepe’deki Saray alanı giderek genişliyor, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisindeki betonlaşma her gün artıyor.

Atatürk’ün saygın anısından hınç alırcasına artıyor.

Bizce orası artık Atatürk’ün, halkın değil.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in, adı güzel Bademlidere’de, 750 bin metrekarelik bir alanda kuracağı; insanla doğayı, kırla kenti buluşturacağı yeni Atatürk Orman Çiftliği’ni dört gözle bekliyoruz. Aman Başkan elini çabuk tut: Halkın AOÇ’si de elden gitti.