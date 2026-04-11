Elimizde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İGDAŞ şirketindeki ihaleler ve işlemler ile ilgili hazırlanmış 142 sanıklı bir iddianame var.

İddianameyi hazırlayan cumhuriyet savcısı sanıkların “ihtilasen nitelikli zimmet, sahte belge düzenlemek, karapara aklama ve ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından cezalandırılmalarını istiyor.

Savcı kanıt olarak “basın haberleri, sanıkların ifadeleri ve savunmaları, tanık anlatımları, Maliye Bakanlığı hesap uzmanlarının inceleme raporları ve ekleri, tevdi ve ek tevdi raporları, bilirkişi raporları, ihalelerle ilgili temin edilen belge fotokopileri”ni gösteriyor.

Gizli tanık yok.

İddianamede yer alan kimi suçlamaları özetleyelim:

“- İGDAŞ, ‘5 altın yıl’ adlı bir dergi yayımlamış. Hesap uzmanları heyetince yapılan incelemelerde, şirketin kuruluş amacıyla ilgili olmayan derginin ihaleden önce az miktarda basılıp dağıtıldığı, basın ve dağıtım ihalesi ile igili işlemlerin kâğıt üstünde işler olduğu belirlenmiş.

- Doğalgaz el kitabı da İGDAŞ’tan haksız çıkar sağlamak amacıyla organize edilen, sonucu önceden belli olan göstermelik bir ihale ile basılmış. Basım işi 273 bin 470 adet ve zamanın parasıyla 83.894.466.500 lira maliyet üzerinden yapılmış, ancak İGDAŞ’tan 715 bin adet üzerinden tahsilat yapılarak 321.474.783.500 lira haksız çıkar sağlanmış.

- Aynı derginin dağıtım ihalesi haksız çıkar sağlamaya yönelik göstermelik yapılmış ve 155.853.750.000 lira haksız çıkar sağlanmış. 20 bin adet dergi dağıtılmamış, ama dağıtım bedelleri alınmış.

- Avrasya Maratonu açılış organizasyonu tanıtımını yaptığı ileri sürülen şirketin gerçekleştirilmiş olan işi yaptığına ilişkin hiçbir belgeye rastlanmamış, ama şirkete hakediş bedeli ödenmiş.

- Sticker yapıştırma ihalesinde de işin gerçekte yapılmadığı ve şirketten 23 milyar lira tahsil edildiği anlaşılmış.

- Tanıtım filmleri, kolonyalı mendil, hikâye-boyama kitabı, takvim arkalığı ve benzeri ihalelelerde de çıkar sağlanmış.

- Sekiz günde 2 milyon İstanbul dergisi basılıp İGDAŞ’a teslim edilip depolanmış. Hesap uzmanları, dağıtılan dergi, maliyeti 60 milyar lira olan 987 bin 800 adetmiş. Kalan 1 trilyon liranın ise zimmete geçirildiği belirlenmiş.

- İstanbul dergisi basım ihalesi kâğıt üzerinde yapılmış, İGDAŞ 199 milyar lira zarara uğratılmış.

- Mülkiye baş müfettişleri, Sanayi Bakanlığı baş müfettişi, polis baş müfettişi ve Emniyet amiri tarafından hazırlanan 231 sayfalık rapora göre, şirketin amacı dışında birçok iş için dönemin parasıyla İGDAŞ’a trilyonluk zararlar verilmiş.”

2003’te yazılan bu iddianame, Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı olduğu 1997-2001 yıllarını kapsayan işlemlere dönük hazırlanmış.

Sanıklar arasından örnek verecek olursak, dönemin İGDAŞ Yönetim Kurulu üyeleri Ömer Dinçer var, dönemin İGDAŞ Yönetim Kurulu üyesi Zeki Sayın var.

Sanıklar gözaltına alınmış mı?

Hayır.

Tutuklanmış mı?

Hayır.

Cezaevi içinde hazırlanan özel mahkeme salonlarında yargılanmış mı?

Hayır.

İddianamenin yazıldığı 2003 yılında Ömer Dinçer, AKP iktidarı tarafından önce başbakanlık başmüşaviri, sonra başbakanlık müsteşarı yapılmış!

Zeki Sayın’a gelince... AKP iktidara gelir gelmez, 2003’te Kamu Bankaları Ortak Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirilmiş! Ziraat Bankası’ndan dönemin parasıyla 1 milyar 750 milyon lira, Halk Bankası’ndan da 1 milyar 743 milyon lira maaş almış.

Bilmem anlatabildik mi?