Hâlâ tartışılıyor kulis haberlerinde ve analizlerde. En son Özgür Özel’in şu veya bu şekilde erken seçim yapılması çağrılarına yanıt olarak Devlet Bahçeli’nin seçimler zamanında yapılacak açıklaması ve cumhurbaşkanının da soru üzerine evet zamanında demesi. Yine konu gündeme geldi ve zamanında yapılacaksa o zaman Erdoğan yerine kimi aday gösterecek tartışması alevlendi. Çünkü zamanında seçim, cumhurbaşkanının aday olmasına engel (hoş anayasa takılmıyorsa bir kulbuna uydururlar diyebilirsiniz ama zor). Oğlu mu, damadı mı, dışişleri bakanı mı?

Zamanında seçim tarihi 17 Mayıs 2028. Erdoğan başka bir tarih var mı sorusuna da evet zamanında dedi.

BOŞ BİR TARTIŞMA!

Erdoğan ciddi bir sağlık sorunu yaşamadığı sürece o koltuğu kimseye bırakmaz. Ne oğlu ne damadı...

İkinci bir nokta, kendisi dışında hiçbir adayın seçilme şansı yok. Yarın seçim olsa kendisinin bile kaybedeceği kesin görünen cumhurbaşkanlığı seçimini, söz konusu üç kişiden hiçbiri kazanamaz.

Ancak bir hastalık durumunda, aday göstermek zorunda kalırsa evinden yönetebileceği bir aday gösterebilir. Yani emanetçi. Bunu açıkça da seçmenlerine ve partisine deklare eder: Merak etmeyin ben arka planda yönetimde kalacağım.

Normal koşullarda AKP’den kimsenin seçilmemesi gerekir. Zamanlarını doldurdular, dönemlerini bitirdiler.

Aslında Cumhuriyet Halk Partisi’nin muhtemel adaylarına ve belediyelerine yönelik ağır baskılar ve tutuklamaların nedeni de bu: Kaybetmeyi acaba bu operasyonlarla geri döndürebilir miyim?

PEKİ NE YAPACAK?

Seçim yapacak. Bence Kasım 2027 tarihi, ekonomi açısından bugün artık uzatılmaya muhtaç. 2028 ilkbaharı veya başı.

O da olmazsa dünya ve Türkiye’nin siyasi gerilim ve savaş durumlarına göre seçimleri erteleme söz konusu olabilir mi: Evet ama sadece savaş söz konusu olursa bir yıl ertelenebilir. Deprem vb. seçim ertelemek için yasal zemin oluşturmuyor teknik olarak.

Peki Meclis, savaşa girmeden savaş hali var iddiasıyla seçimi bir yıl erteleme kararı alır mı? Bunlar Türkiye’de olmayacak şeyler değil. Neler yaşadık!

Cumhurbaşkanı şüphesiz seçime az bir süre kala Meclis’in 360 oyu bulup cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin yenilenmesini kararlaştırabilir.

TEK ŞANSI

Evet CHP’nin adaylarını bir bir yargılama yoluyla diskalifiye etmek, yani seçime katılamayacak bir duruma getirmek, temel düşünce olarak görünüyor şimdilik.

Mansur Bey’e yönelik soruşturma tehditleri de bu planın ikinci ayağı.

Üçüncü ayak olarak Özgür Özel’i gündeme alırlar mı, tartışmalı. Büyük kıyamet kopacağı açık. Daha Mansur Bey’i saf dışı bırakma konusu bile bir güç meselesini gündeme getirir. Millet ile iktidar karşı karşıya.

Özgür Bey’e de yönelecek bir tehdit, seçimleri tamamen göstermelik hale getirir. Türkiye ve dünya çapında.

Bunu da göze alırlar mı? Mesele iktidarı vermemekse niye olmasın?

CHP’NİN DEVRİ EN SON TARİHTE OLABİLİR

Kılıçdaroğlu ve küçük bir adamlar grubu, beklenti içinde.

İktidar mutlak butlan kararıyla CHP’nin onlara teslim edilmesi seçeneğini hâlâ elinde tutuyor.

Ben bugün yarın böyle bir kararın alınacağını düşünmüyorum.

Alınacaksa ne zaman alınır?

Seçimlere az bir süre kala alınır ki Özgür Özel ve CHP örgütü seçimlere girmek için toparlanacak zamanı bulamasınlar.

Evet, onların mantığı bunu gerektirir.

Mesele CHP’yi zor durumda bırakmak ve kargaşa yaratmak için en iyi tarih, mümkün olan en az süreyi tanımaktır.