Ankara’da Mansur Yavaş’a yönelik İçişleri Bakanlığı’nca soruşturma izni verilmesi siyaset koridorlarını hareketlendirdi. Bakanlık geçtiğimiz hafta Karabük’te CHP mitingine araç tahsis edildiği iddiasıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş hakkında soruşturma izni vermişti.

İzin yazısında, dosyada Yavaş’ın doğrudan talimat verdiğine ilişkin bir tespit bulunmadığı vurgulanmış ancak yine de Yavaş hakkında soruşturma izni verilmişti.

Mansur Yavaş, 17 Nisan’da yaptığı basın toplantısında belediyeye yönelik soruşturma izninin hukuki dayanağının olmadığını savundu.

Yavaş, “Biz para yemiyoruz, haram yemiyoruz, bulamazsınız” dedi.

2019 yılından bu yana hakkında 49 araştırma ve ön inceleme onayı verildiğini söyleyen Yavaş, bunların yalnızca altısının resmi soruşturma iznine dönüştüğünü ifade etti.

Tabii burada sorulması gereken soru başka.

Bunca soruşturma ve araştırmaya karşılık, Mansur Yavaş’ın müfettişler ve teftiş kurumları tarafından belgelenerek savcılıklara yaptığı Melih Gökçek hakkındaki suç duyuruları neden görmezden geliniyor?

İşte buna kimse cevap veremiyor.

Gizli bir el Gökçek’i halen koruyor.

Üstelik Mansur Yavaş, kamu kurumlarının göz göre göre zarara uğratıldığını yıllardır haykırıyor.

Neden soruşturma açılmıyor?

Tersten düşünün.

Melih Gökçek CHP’li olsaydı başına neler gelirdi düşünebiliyor musunuz?

Daha ilginci, İBB davasının itirafçısı Aziz İhsan Aktaş şu anda serbest, el konan malları kendisine iade edildi. Hesaplarındaki blokajlar kaldırılıdı. Üstelik etkin pişmanlık yasası, Aktaş’ın suçsuzmuş gibi dolaşmasına imkân sağlamıyor.

Ataşehir Belediyesi’ne yapılan gece baskınını gördük. Bir tane AKP’li belediyeye böyle baskın yapıldığını gördünüz mü?

Bütün AKP’li troller “sıranın” CHP’li Üsküdar Belediyesi’ne geldiğini söylüyor.

Değerli okuyucular, buraları bu halkın oyuyla seçilmiş başkanların makamları, milletin makamı böyle paldır küldür basıp derdest ederek içeri atamazsınız. Sanki Türkiye yeni bir döneme hazırlanıyor.

Bu operasyonların siyasi olduğunu halk görüyor. Ancak mesele bu değil, Cumhuriyet zarar görüyor, demokratik bilincimiz yok oluyor. “Ya liderden yanasın ya da bizim safımıza geçene kadar her türlü eziyeti hak ediyorsun” düzeni işliyor artık Türkiye’de.

Bu durum sadece belediye başkanlarına değil herkese böyle işliyor. Grev yapan işçinin grevi bir kararnameyle durduruluyor.

Fakat okullara silahla giren el kadar çocuklar durdurulamıyor.

Gazeteciler hapse atılıyor, belediye başkanları iktidar partisine geçmeye zorlanıyor, işadamlarına mallarına çöküleceği yönünde gözdağı veriliyor.

Gariban halkı saymıyorum bile; enflasyon, kira ve güvencesiz bir hayatla mücadele ediyorlar. Ne bir tatil hayali ne de emeklilik hayali kurabiliyorlar.

Etrafınıza bakın “Emekli olunca dünyayı gezeceğim” diyebilen bir emekli var mı? Mesele dünyayı gezmek de değil hayal kuramamak.

Belediye başkanlarıyla bitireyim.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile ilgili usulsüz harcamalar ve kamu kaynaklarının AKP’nin seçim masrafları için kullanıldığı iddialarıyla Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Hatta bu suç duyurusunu belgelerle kamuoyuna da açıkladı.

Soruşturma açıldı mı? İçişleri Bakanlığı soruşturma izni verdi mi?

Hayır.

CHP’li Uşak Belediye başkanı ve Görele Belediye başkanı ile ilgili ortaya çıkan rezalet durum hakkında herkes haklı tepki gösterdi. CHP, iki ismi disipline sevk etti.

Görele Belediye başkanı hakkındaki iddialar nedeniyle tutuklandı ve görevinden alındı. Uşak Belediye başkanının dijital materyallerinde bulunan sevgilileriyle videoları her gün medyada yer buluyor.

Peki, anlamadığım şu: Aynı durum iktidar söz konusu olunca neden farklı uygulama söz konusu oluyor?

Mesela, Ordu Mesudiye Belediye başkanı, belediye personeline taciz iddiasıyla istifa etti. Sonra AKP’den tekrar aday oldu ve seçildi. İddianame düzenlendi, yargılandı ve ceza aldı. İstinafa gitti, dosya bozuldu. Yargılama tekrar yapıldı ve yeniden tacizden ceza aldı; halen görevinin başında.

Mesela, Sakarya’da AKP’li Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile özel kalem müdüresi E.S. arasında yaşanan yasak aşk iddiaları, müdürenin bizzat kızı tarafından açıklandı. Başkan AKP’den istifa etti ama görevinin başında.

Aydın Köşk Belediye başkanı için de durum aynı. O da olay ortaya çıkınca partisinden istifa etti, ancak görevinin başında.

İçişleri bakanı açıkladı: “AKP’li 591 belediyeye soruşturma izni verdik.”

Peki, ben de soruyorum: Bu belediyeler hangileri?

Soruşturma izni hangi konular için verildi?

Hangisi görevden alındı?

Mesela 2019 öncesi ve sonrası diye bir ayrım yapıldı mı?

İşte bütün mesele bu. Adalet elbet bir gün herkese lazım olacak.