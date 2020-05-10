Adalette yeniden FETÖ taktikleri mi?
Erdoğan/AKP iktidarı
ile, şimdi Fethullah Gülen Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)
denilen, o zamanlar ise baş tacı edilen Gülen Cemaati, 17-25 Aralık 2013
tarihinde resmen ve fiilen ayrıldıktan sonra, iktidarın tek başına yaptığı
haksızlık, adaletsizlik ve hukuksuzluklara “İkinci Silivri Trajedisi” diyordum.
“Birinci Silivri
Trajedisi”ndeki haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizlikleri bizzat yaşamış
olan, yıllarca hapis yatmış olan saygın insanlar beni uyardılar:
“Hocam Silivri’de,
Erdoğan/ AKP ve FETÖ, ortak eylemle, TSK’yi, güvenlik güçlerini,
üniversiteleri, medyayı, meslek ahlakına sahip bürokratları tasfiye ettiler.
Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini sarstılar.
Şimdi evet,
Erdoğan/AKP de tek başına büyük haksızlık ve hukuksuzluklar yapıyor ama o zaman
yapılanlar Demokrasiyi ve Cumhuriyeti temelden yozlaştırdı.
Bugün olup bitenler o zaman yapılanların sonuçları olarak,
onların yanında hafif kalır. Lütfen bu ‘İkinci
Silivri Trajedisi’ tanımını
kullanmayın. Silivri’de yatanlara haksızlık oluyor!” dediler.
Ben de onun üzerine, hiç olmazsa bir süre için, “İkinci Silivri Trajedisi” tanımı
yapmadım.
Fakat, Cumhurbaşkanı’na Hakaret Davaları...
Osman Kavala’ya
yapılan haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizliklerin ağırlaştırılmış biçimde
devam etmesi, hem tahliye kararı verilip hem yeniden tutuklanması...
Eren Erdem’e
yapılanlar...
Barış Terkoğlu, Barış
Pehlivan, Murat Ağırel, Hülya Kılınç, Ferhat Çelik ve Aydın Keser’in yargılanmasında, iddianamenin içeriği ve medyaya
yansıtılışı, avukatları konusundaki ihmaller, Murat Ağırel hakkında yine iktidara yakın medyada yer alan yalan
haber ve iftiralar...
Murat Ağırel’in SARMAL adlı kitabı için yaptığı
söyleşinin casuslukmuş gibi haberleştirilmesi...
Bir devlet memurunun, Vakıflardan kiraladığı bir arsa
üzerinde, yasa ve yönetmeliklere aykırı olarak yaptığı bir inşaatın belediye
tarafından yıkılması haberi dolayısıyla, gazeteciler ve politikacılar hakkında
“terör örgütü” suçlamasıyla
soruşturma başlatılmış olması...
Olayın tırmandırılarak, CHP Grup Başkan Vekilleri hakkında
bile soruşturma başlatılmış olması...
Bütün bunların
üstüne, “İnfaz Yasası” denilen örtülü af yasasıyla:
Örgütlü suç, şiddet kullanma gibi suçlardan mahkûm olanlar
serbest bırakılırken, tutuklu yargılananların ve özellikle de son tutuklanan
gazetecilerin, bu yasa dışında bırakılması...
(Ve elbette “FETÖ
Borsası”, “İstanbul’daki Avukat
Bürosu”, “Pelikan Grubu”, “Adalet Bakanlığı’ndaki Yeni Tarikat”, “AKP Teşkilatından Atanan Yargıç ve Savcılar”
gibi başlıklarla medyada yer alan haberler, yorumlar, dedikodular.)
Bu dönemi “İkinci
Silivri Trajedisi” diye adlandırmamın hiç de haksız ve dayanaksız olmadığı
konusundaki kanımı güçlendiren olaylar.
Bilmem haksız mıyım?
(Üstelik, RTÜK gibi,
Basın İlan Kurumu gibi, BDDK gibi idari kurullara, Anayasa’nın ruhuna aykırı
olarak tanınan ceza verme haklarından söz bile etmedim.)
***
HER ZAMAN, BIKMADAN,
USANMADAN:
YAŞASIN BAĞIMSIZ
ADALET...
YAŞASIN HUKUK DEVLETİ!
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