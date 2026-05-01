Yazı bulunmadan önce, onun yerini birtakım görüntüler alıyordu. Çizimlerin renklerle bir araya getirilmesinin sanat olduğu bilincine sonradan varılmıştır. Günümüzde ise neredeyse her alanda güzellik, çizgi-renk kaynaştırılmasıyla gerçekleştiriliyor.

Yıllarca üniversite gençlerini okuma kültürüyle eğiten Prof. Dr. Sedat Sever, yıllardır internette çizgi-renk kaynaştırmasıyla elde edilen görüntüleri aktararak bebek yaştaki çocukları eğitiyor. Böylece çocuk yazını yazarlarını, yayınevlerini, öğretmenleri, hatta öğrencileri birbiriyle kaynaştırıyor.

Kültürel alanda okuma her şeyin başında gelir. Bu da eğitim yoluyla gerçekleştiriliyor. Okuma eğitimine önem Sever, özellikle çocuk eğitiminde resimli kitapların etkili olduğu kanısında:

Aşağıdaki açıklamalarda görüşlerini açıklıyor:

OKUMA KÜLTÜRÜ

“Günümüzde, bilimsel çevrelerde, okuma kültürü bireysel ve toplumsal bir yaşam biçimi olarak tartışılmaktadır. Bunun için bebeklikten başlayarak çocukların, nitelikli kitaplarla öncelikle görsel okuryazar kılınması, ilkokul süreciyle birlikte dilsel okuryazarlık, okuma alışkanlığı ve eleştirel okuma becerilerini edinmeleri gerekmektedir. Okuma kültürü, anılan ardışık becerilerin kazanılmasının ardından, okuma eyleminin bir yaşam biçimine dönüşmesi olarak anlamlandırılmalıdır. Okuma kültürü, demokratik toplumların kişilere kazandırmayı amaçladığı en temel beceridir. Bir toplumda demokratik kültürün egemen kılınması, okuma kültürünün toplumsal düzeyde güçlü bir temsil yeteneğine ulaştırmasını gerektirir.” Bu alanda resimli kitapların etkisi büyüktür.

RESİMLİ KİTAPLAR

“Çocuklar da gençler ve yetişkinler gibi resimli kitaplarla, yazınsal metinlerle kurduğu iletişimden zevk almak; masalın, şiirin, öykünün, romanın kurgusal özelliklerine koşut olarak heyecan duymak, sunulan iletilerin kılavuzluğunda düş ve düşünce üreterek anlamın oluşmasına ortaklık etmek ister. Çocuk edebiyatı çizginin, rengin ve sözcüklerin anlatım olanaklarıyla gerçekleştirir bu amacını. Yapıtlar, çocukların dil ve anlam evreniyle örtüştüğü oranda etkili bir yazar ve okur iletişimi gerçekleşir. Çocuk edebiyatı, gençlikten yetişkinliğe değin kişilerin kitapla, yazılı kültür ürünleriyle kuracağı iletişimin temellerini atan bir edebiyat köprüsüdür.”

RESİMLERDEN ÖRNEKLER

Sever, o nedenle internet yoluyla çocuk resimleriyle gerçekleştiriyor bunu. Özel günlerde, o resimlere aydınlatıcı sözler de ekliyor. Resimlerin içeriğini yansıtan birkaç örnek:

1. Beş altı yaşında bir çocuk, elinde bir kitap.

2. Bir kız, oturan bir oğlan. Ellerinde defter, kalem var.

3. Günlük giyimiyle Atatürk, ayakta bir kız çocuk.

4. Okulun önünde kız erkek topluluğu.

5. Çiçekler arasında, kucağında kedisiyle küçük bir kız.

6. Düşünen oğlana bakan kedi.

7. Yapraklar arasında bir çocuk.

8. Renkli evler arasında, evlerden de yüksek bir kız.

9. Çocuk, tarladaki ağacın altında çember çeviriyor.

10. Yağmurlu bir günde şemsiyeli üç kız.

11. Kız fırında pişen ekmeğe bakıyor.

Bu yazı da benden! Orhan Veli Kanık’ın çocuklara yönelik “Masal” adlı şiiri:

“Çocuk gönlüm kaygılardan azade

Yüzlerde nur, ekinlerde bereket;

At üstünde mor kâküllü şehzade:

Alaylarla Kaf dağına hareket.

Şakağımda annemin sıcak dizi,

Kulağımda falcı kadının sözü,

Göl başında padişahın üç kızı,

Unutmaya başladığım memleket.”