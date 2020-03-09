Neden yürüyor doktorlar?

09 Mart 2020 Pazartesi

15 Mart Pazar günü Ankara’da “Beyaz Gömlekliler Yürüyüşü” var.

Tıp doktorları ile bütün sağlık çalışanları, diş hekimleri, eczacılar, veteriner hekimler, hemşireler, sağlık teknisyenleri yürüyecekler.

Neden yürüyecek bu beyaz gömlekliler?

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Tabip Odaları adına açıklıyor “neden yürüdüklerini”?

Can güvenlikleri için yürüyorlar.

İnsanların hayatlarını kurtarmaya çalışırken saldırıya uğramamak için yürüyorlar.

Halkın sağlık hakkı için yürüyorlar.

İnsanın yaşama hakkı için yürüyorlar.

Tarihe geçecek bir yürüyüştür bu.

Toplumu uyaracak bir yürüyüştür.

Halkla beraber, halk için yapılan bir yürüyüştür.

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Bugün herkes “koronavirüs”ten kaçıyor.

Maskeler aranıyor, ellerin yıkanması öneriliyor.

Ama tıp doktorları kaçmazlar, hemşireler, hastabakıcılar bu hastalık için alarmda bekliyorlar.

Onlar, maske de taksa, eldiven de giyse risk altındalar.

Onları düşünüyor musunuz?

Öksüren, aksıran, acısına çare arayan hastalarla karşı karşıya çalışan, onları iyileştirmek için uğraşan bu insanları düşünüyor musunuz?

Onları düşünmelisiniz.

Onlara hak vermelisiniz.

Onlar, “iyi hekimlik” için yürüyorlar.

Bu beyaz gömlekliler “herkes için sağlık” adına yürüyorlar.

Herkes için sağlık bir insan hakkıdır.

Ücretsiz, eşit koşullarla sağlık bir insan hakkıdır.

Her insanın, her toplumun hakkıdır bu.

Bu yürüyüşe katılın ve hakkınıza sahip çıkın.

Tarihin büyük yürüyüşleri vardır

İnsanlar tarih boyunca büyük yürüyüşler yapmışlardır.

Köleler özgürlük için yürümüşlerdir.

Amerikalı köle çocukları ırk ayrımcılığına karşı yürümüşlerdir.

Mao’nun “Büyük Yürüyüşü” vardır.

Nükleer savaşa karşı her ülkede yapılan yürüyüşler vardır.

Kadın hakları için yapılan yürüyüşler vardır.

Adalet için yapılan yürüyüşler vardır.

Çiğnenen haklar için yapılan yürüyüşler vardır.

Büyük madenci yürüyüşü ülkemizin işçi tarihine damgasını vurmuştur.

İşçilerin büyük yürüyüşleri vardır.

Özgürlük, adalet, emeğin hakkı, ayrımcılığa karşı yürüyüşler uygarlık tarihinin onurlu sayfalarıdır.

Her yürüyüş insanlık tarihinin anlamlı bir yol işaretidir.

“Beyaz Gömlekliler Yürüyüşü” de, bizim tarihimizin yol işaretleri olmuştur.

Beyaz gömlek, saflığın, temizliğin, sağlığın sembolüdür.

Beyaz gömlek yürüyorsa haklılık yürüyor demektir.

Savaştan barışa giden yol

Hekimler, barışı savaşarak öğrenen bir mesleğin insanları.

Ağabeyleri “Verem Savaş Tabipleri” olarak çalıştılar.

“Sıtma Savaş Tabipleri”, yurt yüzeyinde malaria taramaları yaptılar.

“Trahom Savaşı”, “Frengi Savaşı” bu hastalıkların ön cephesinde savaşan hekimlerle kazanıldı.

Bu savaşların şehidi kaç hekim vardır biliyor musunuz?

Savaş hastalıkları koleralar, dizanteriler, açlık, susuzluk askerlerin korkulu rüyası oldu.

Savaş yaraları, akan kanlar, yaralı kollar, bacaklar ameliyat masalarına geldi, hasta yataklarında iyileşme bekledi.

Balkan Savaşı, askerlerimizin aynı zamanda hastalıklarla boğuştuğu bir savaştı.

I. Dünya Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu’nun her cephede savaştığı büyük bir çatışmadır.

Bu savaşlarda görev yapan hekimler bulaşıcı hastalıklarla uğraşmış, tifo gibi, tifüs gibi, kolera gibi hastalıklarda kimi zaman kendi yaşamlarını kaybetmişlerdir.

Savaş cerrahları, sayısız yaralıyla kimi zaman anestezi bile olmadan geceli gündüzlü çalışmışlardır.

Savaşta görev yapan hemşireler duygularını bastırarak hastaların, yaralıların acılarıyla uğraşmışlardır.

Hekimler barışın değerini savaşlarla öğrenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin hekimleri, savaşları yaşayarak barışın değerini görmüşlerdir.

Bu yürüyüş barış yürüyüşüdür, demokrasi yürüyüşüdür.

Hepimiz orada olacağız.

İnsan için, insanlık için yürüyeceğiz...