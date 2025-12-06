Galatasaray, maçın ilk 45’te, Samsunspor ligin büyüklerinden rahatça puan koparan, dişli takımlardan biri değilmiş, hatta hiç yokmuş gibi oynuyor. Bunun iki nedeni var: 1- Sane; 2- Samsunspor’un baskıya maruz kalması; ki bu Sarı-Kırmızılıları, kafesin kapısını açık bulan bir aslana döndürüyor. Biri Sane’nin kopup gittiği, diğeri Sane’nin Osimhen’e asist yaptığı iki gol böyle geliyor. İkinci yarıda “Galatasaray rahat kazanacak” düşüncesine, Thomas Reis “O işler öyle olmuyor” diyor. Teoride her şey aynı; pratikte beyaz forma sahanın her yerinde özellikle Galatasaray yarı sahasında... Bu yoğun baskı, 56’da Musaba’nın golünü getiriyor. Samsunspor’un baskısından zaman zaman sıyrılsa da stresi atamayan Galatasaray Emre Kılınç’ın golünü seyrediyor. Giden 2 puanı, G.Saray’ın yoğun baskısı ve o baskıyı tamamlayan Osimhen’in rövaşatası geri getiriyor.