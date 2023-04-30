Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Mayıs Pazartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Sevgili akrepler, bugün detaylı şekilde gelecek planları yapabilir, maddi kazancınızı arttırmanın yollarını arayabilirsiniz. Güvendiğiniz insanlarla birlikte hareket edin. Bu şekilde daha sağlam adımlar atmış olursunuz. İç sesinizi önemseyin ve sezgilerinizin peşinden gidin.
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