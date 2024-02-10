Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Şubat Pazar Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Özel hayatınızda kalben bağlı olduğunuz kişilerle bugün ufak tefek anlaşmazlıklar yaşanabilir. Empati ile bunun üstesinden gelebileceksiniz. Değer gördüğünüzü anlayacağınız ve sevginizi bir üst seviyeye taşıyabileceğiniz bir gün.
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