Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Aralık Cuma Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen Akrep burcu günlük yorumu:
Yeni fikirlerin ve yeni anlaşmaların gündeme geleceği bir gün sevgili akrepler. İnsanlarla ortak paydada buluşmak için kendinize sınır koymayın. Sorumluluklarınız giderek artıyor fakat korkularınız yenerseniz daha huzurla ilerleyeceksiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hasan Bitmez hayatını kaybetti!
- Marmara Denizi'nde deprem!
- 'Fenerbahçe takım otobüsü kurşunlandı...'
- Sosyal medya hesabını kapattı!
- Vahdettin ve Şeyh Sait meselesinin asıl hedefi
- O savcıyla ilgili karar verildi
- Dünyanın en kötü yemekleri arasında o Türk yemeği de var
- İmamoğlu'ndan 'İbrahim Özkan' yorumu
- Mevduat hesaplarıyla ilgili yeni karar
- Davada karar çıktı!