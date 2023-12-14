Günlük Burç Yorumları: 15 Aralık Cuma Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 14 Aralık 2023 - 17:28

Güncelleme: 14 Aralık 2023 - 17:28

Akrep burcu ve yükselen Akrep burcu günlük yorumu:

Yeni fikirlerin ve yeni anlaşmaların gündeme geleceği bir gün sevgili akrepler. İnsanlarla ortak paydada buluşmak için kendinize sınır koymayın. Sorumluluklarınız giderek artıyor fakat korkularınız yenerseniz daha huzurla ilerleyeceksiniz.