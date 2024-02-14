Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Şubat Perşembe Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Bugün sağlık konularında beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz sevgili akrepler. Yeni bir başlangıç yapmalı, kendinize zaman ayırabileceğiniz aktiviteler planlamalısınız. Baş ağrısı, migren veya tansiyon problemleri tetiklenebilir.
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