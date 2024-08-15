Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Ağustos Cuma Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Yakın çevrenizden gördüğünüz destek motivasyonunuzu arttırıyor. Kararlı ve istikrarlı tavırlarınız çevreniz tarafından fark ediliyor. Bugün ciddi adımlar atmanız ve sorumluluklarınızı arttıracak kararlar vermeniz mümkün. İş seyahatleri gündemde olabilir.
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