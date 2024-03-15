Günlük Burç Yorumları: 16 Mart Cumartesi Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 15 Mart 2024 - 16:07

Güncelleme: 15 Mart 2024 - 16:07

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Bugün parasal konularda gereksiz riskler almamaya özen gösterin. Arkadaş çevrenizle alakalı beklenmedik konular gündeme gelebilir, enerjiniz düşebilir. Hisleriniz çok kuvvetli. Hislerinizi dinlemek yerine zihninizle hareket etmeye çalışırsanız yanılırsınız. Aklınızdan geçen her şeye inanmamalısınız.