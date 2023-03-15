Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Mart Perşembe Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Bugün gündeminizde parasal konular var sevgili akrepler. Yeni fikirler geliştirebilir, fikirlerinizi hayata geçirmek isteyebilirsiniz. Çevrenizden parasal anlamda destek göreceğiniz bir gün. Sağlığınıza dikkat edin. Önemli bir sağlık sorununuz varsa kontrollerinizi mutlaka yaptırın.
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