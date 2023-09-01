Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Eylül Cumartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu::
Sağlık sorunlarınızın gündemde olabileceği bir gün sevgili akrepler. İçinizde biriktirdiklerinizi kontrollü bir şekilde dışa vurmayı öğrenmelisiniz. İş arkadaşlarınızla sorunlar yaşanabilir. Olayları mantık çerçevesinde değerlenmek bugün şart.
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