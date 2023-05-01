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Günlük Burç Yorumları: 2 Mayıs Salı Akrep Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 2 Mayıs Salı Akrep Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 01 Mayıs 2023 - 17:30

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Sevgili akrepler, gelecek planlarınız bugün gündeminizde olabilir. Güvendiğiniz insanlardan fikir alın. Kesin kararalar vermeden önce iç sesinizi dinleyin. İş yerinizde bazı sıkıntılar yaşanabilir, insanlara güvenmekte zorlanabilirsiniz. Sağlığınıza biraz özen göstermeniz gereken zamanlardan geçiyorsunuz.



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