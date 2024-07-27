Günlük Burç Yorumları: 28 Temmuz Pazar Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 27 Temmuz 2024 - 16:19

Güncelleme: 27 Temmuz 2024 - 16:19

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Bugün güven duygunuzun sarsılacağı gelişmeler yaşayabilirsiniz sevgili akrepler. Hayatınızdan çıkması gereken kişiler bu süreçte açık açık kendilerini belli ediyorlar, onları daha fazla tutmayın. Ekonomik anlamda kararsız kaldığınız konular olabilir, riske girmeyin.