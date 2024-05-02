Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 3 Mayıs Cuma Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Sevgili akrepler, yaratıcılığınızı ortaya çıkartmanızın zamanı geldi. İçinize attıkça kaybolan ve sizi geriye atan ne varsa ortaya çıkması gerektiğini hissediyorsunuz. Sağlıklı şekilde ifade etmenin yollarını bulup geliştirmelisiniz. Yerinizde saymayın, küçük bir adım atın.
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