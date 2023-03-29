Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Mart Perşembe Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu
İçinizden geçen duyguları anlatmakta zorlansanız da kendi kendinize yetebildiğinizi görmek sizi daha güçlü kılıyor. Hislerinizin kuvvetli olduğu ve haberci rüyalar görebileceğiniz zamanlardasınız. Kendinizi riske atmadan sezgilerinizin peşinden gidin.
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