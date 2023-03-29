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Günlük Burç Yorumları: 30 Mart Perşembe Akrep Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 30 Mart Perşembe Akrep Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 17:39

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu

İçinizden geçen duyguları anlatmakta zorlansanız da kendi kendinize yetebildiğinizi görmek sizi daha güçlü kılıyor. Hislerinizin kuvvetli olduğu ve haberci rüyalar görebileceğiniz zamanlardasınız. Kendinizi riske atmadan sezgilerinizin peşinden gidin.




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