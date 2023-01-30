Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 31 Ocak Salı Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Bugün parasal konularda gereksiz riskler almamaya özen gösterin. Arkadaş çevrenizle alakalı beklenmedik konular gündeme gelebilir, enerjiniz düşebilir. Hisleriniz çok kuvvetli. Hislerinizi dinlemek yerine zihninizle hareket etmeye çalışırsanız yanılırsınız. Aklınızdan geçen her şeye inanmamalısınız.
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