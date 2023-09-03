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Günlük Burç Yorumları: 4 Eylül Pazartesi Akrep Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 4 Eylül Pazartesi Akrep Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 03 Eylül 2023 - 17:20

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Bugün parasal konularla alakalı veya ilişkilerinizde yaşanabilecek gerginlikler kendinizi kötü hissetmenize sebep olabilir. Güven duygunuzun sarsılacağı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Üstesinden gelebilirsiniz. Hayatınızdan çıkması gereken kişileri daha fazla tutmak için ısrarcı olmayın.



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