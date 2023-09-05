Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Eylül Çarşamba Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Ekonomik anlamda yeni kararlar almanızın zamanı geldi sevgili akrepler. Yeniliklere açık olmanız şart fakat önünüze çıkan fırsatları iyi düşünerek değerlendirmeniz gereken bir gün. Kendinizden başka hiç kimseye güvenmeyin.
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