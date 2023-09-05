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Günlük Burç Yorumları: 6 Eylül Çarşamba Akrep Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 6 Eylül Çarşamba Akrep Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 05 Eylül 2023 - 17:34

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Ekonomik anlamda yeni kararlar almanızın zamanı geldi sevgili akrepler. Yeniliklere açık olmanız şart fakat önünüze çıkan fırsatları iyi düşünerek değerlendirmeniz gereken bir gün. Kendinizden başka hiç kimseye güvenmeyin.



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