Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Temmuz Cumartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Bugün hukuki konular gündeminizde olabilir sevgili akrepler. Aileniz ve çocuklarınızla alakalı gelişmelerin istediğiniz yönde olacağı bir gün. Uzun bir yola gitmek istiyorsanız bugün harekete geçebilir veya eğitim hayatınızla alakalı yarım kalmış konuları tamamlayabilirsiniz.
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