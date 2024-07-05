Günlük Burç Yorumları: 6 Temmuz Cumartesi Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 05 Temmuz 2024 - 16:09

Güncelleme: 05 Temmuz 2024 - 16:09

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Bugün hukuki konular gündeminizde olabilir sevgili akrepler. Aileniz ve çocuklarınızla alakalı gelişmelerin istediğiniz yönde olacağı bir gün. Uzun bir yola gitmek istiyorsanız bugün harekete geçebilir veya eğitim hayatınızla alakalı yarım kalmış konuları tamamlayabilirsiniz.