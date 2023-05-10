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Günlük Burç Yorumları: 11 Mayıs Perşembe Aslan Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 11 Mayıs Perşembe Aslan Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 10 Mayıs 2023 - 17:30

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:

Özel hayatınız ve ilişkilerinizde bugün gerginlik yaşayabilirsiniz. Sorunları büyütmeden çözmek sizin elinizde. Bencilce davrandığınız sürece istediğiniz desteği göremeyeceksiniz. İnsanlarla bütünleşebilmeli, takıntılarınızdan kurtulmalısınız.



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