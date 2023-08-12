Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Ağustos Pazar Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Sağlık sorunlarının gündeme geleceği bir gün olabilir sevgili aslanlar. Enerjinizi düşüren ne varsa hayatınızdan çıkartmayı öğrenmelisiniz. Kafanızda soru işareti uyandıran kişilerle aranıza mesafe koyduğunuzda daha iyi hissedeceksiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Öngörülemeyecek değil’ diyerek son noktayı koydu...
- Fatih Portakal'ın yeni adresi belli oldu
- İYİ Parti'den beklenen açıklama geldi!
- Isırığı 'kalıcı ereksiyona' neden oluyor!
- İYİ Parti'den 'Kılıçdaroğlu' itirafı
- Seçilemeyene koltuk yağdı
- 'Türkiye'yi düşünen muhalefet partileri...'
- Akdeniz’de Sevr-illa!
- Tez savunmasında şaşırtan görüntüler
- Hangi belediyeler selle mücadeleyi yok sayıyor?