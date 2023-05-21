Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Mayıs Pazartesi Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Bugün birtakım belirsiz ve şaibeli konularla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz sevgili aslanlar. Kafa karışıklığınız sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Zihninizi fazla zorlamayın, akışına bırakın. Biraz sabır gösterirseniz problemler kendiliğinden çözülecek.
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