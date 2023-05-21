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Günlük Burç Yorumları: 22 Mayıs Pazartesi Aslan Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 22 Mayıs Pazartesi Aslan Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 21 Mayıs 2023 - 17:30

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:

Bugün birtakım belirsiz ve şaibeli konularla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz sevgili aslanlar. Kafa karışıklığınız sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Zihninizi fazla zorlamayın, akışına bırakın. Biraz sabır gösterirseniz problemler kendiliğinden çözülecek.



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