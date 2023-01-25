Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Ocak Perşembe Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Uzun zamandır ihmal ettiğiniz konular varsa bugün harekete geçme enerjisini kendinizde bulabileceksiniz sevgili aslanlar. Özel hayatınızla alakalı da pozitif gelişmeler var. Biraz ayaklarınız yere sağlam basmalı. Heyecanla kalkıp zararla oturmayın. Cesaretinizi aklıselim bir şekilde sunmak, dengeyi kaçırmamak en doğrusu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Seval Türkeş: ‘MHP’de karanlık eller var’
- EGM'den 'Sedat Peker' açıklaması
- 'Erdoğan'ın çok güvendiği iki isim' diyerek açıkladı
- 'Reina' katliamı zanlısı beraat etti
- MHP tavrını sertleştiriyor
- Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
- İstanbul'a kar yağışı için net tarih verildi
- Sedat Peker'in 'basın danışmanı' Emre Olur'a tahliye
- İsveç’te profesyonel bir provokatör: Paludan
- Nur Sürer'den Fatma Girik itirafı: Gözyaşlarını tutamadı