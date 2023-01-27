Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Ocak Cumartesi Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Onaylanma ve takdir edilme ihtiyacınızın artacağı bir gün sevgili aslanlar. Abartılı tavırlardan, ego çatışmalarından ve büyüklerinizle tartışmaktan kaçının. Parasal anlamda gereksiz riskler almayın, aşırı harcama yapmayın. Başkalarından onay almaya değil, kendi onayınızı almaya ve iç dünyanızı dengelenmeye odaklanın..
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