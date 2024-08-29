Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Ağustos Cuma Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
İnsanları memnun etmek için gösterdiğiniz çabanın bugün sizi yormaktan başka bir işe yaramadığını deneyimleyeceksiniz. Memnun etmeniz gereken tek kişi kendinizsiniz. Kendinizle aranızı iyi tutun. Aksi takdirde sağlığınızdan olabilirsiniz.
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