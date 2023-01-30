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Günlük Burç Yorumları: 31 Ocak Salı Aslan Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 31 Ocak Salı Aslan Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 19:00

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:

Sosyal çevrenizden destek göreceğiniz bir gün sevgili aslanlar. Yeni tanışmalar, flörtler gündemde olabilir. Bugün ufak tefek riskler almak adına cesaretli hissedeceksiniz. Katılacağınız organizasyonlarda kendinizi göstermeniz biraz zor olabilir. Bencilleşmemek, insanlarla birlikte hareket etmek, takım ruhu bugün sizin için önemli olacak. 




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