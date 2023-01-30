Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 31 Ocak Salı Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Sosyal çevrenizden destek göreceğiniz bir gün sevgili aslanlar. Yeni tanışmalar, flörtler gündemde olabilir. Bugün ufak tefek riskler almak adına cesaretli hissedeceksiniz. Katılacağınız organizasyonlarda kendinizi göstermeniz biraz zor olabilir. Bencilleşmemek, insanlarla birlikte hareket etmek, takım ruhu bugün sizin için önemli olacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Milyonların beklediği EYT'de kötü haber
- On maddede yanıt: Erdoğan aday olabilir mi?
- İstismar aleni, yargılama gizli
- Demirtaş'tan dikkat çeken sözler
- Valorant Challengers Türkiye Birlik Ligi devam ediyor
- Türkiye'nin geleceğine 'imza'
- Kılıçdaroğlu'na canlı yayında soru
- Erdoğan işine son verilen muhabiri hedef aldı
- Erdoğan'dan altılı masaya 'adaylık' yanıtı
- Kılıçdaroğlu canlı yayında duyurdu