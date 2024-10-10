Günlük Burç Yorumları: 11 Ekim Cuma Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 10 Ekim 2024 - 16:20

Güncelleme: 10 Ekim 2024 - 16:20

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Sevgili balıklar, bugün tembellik yapmak isteseniz de biriken işleriniz buna izin vermiyor. Plansız programsız davranmanız işleri zorlaştıran en önemli etken. Kafa karışıklığınız sağlığınızı da etkiyor. Küçük de olsa bir yerden başladığınızda işlerinizin gözünüzde büyüttüğünüz kadar zor olmadığını göreceksiniz.