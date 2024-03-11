Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Mart Salı Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Bugün hareketli bir gün olabilir sevgili balıklar. Hedeflerinizle alakalı kendinizi özgüvenli hissediyorsunuz. Parasal anlamda şanslı olduğunuz bir gün. Sağlığınızla alakalı araştırmalar yapmanız ve bir sorun varsa kontrollerinizi yaptırmanız gerebilir. Sağlığınıza özen gösterdiğinizde daha huzurlu hissedeceksiniz.
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