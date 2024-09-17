Günlük Burç Yorumları: 18 Eylül Çarşamba Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 17 Eylül 2024 - 16:25

Güncelleme: 17 Eylül 2024 - 16:25

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Sevgili balıklar, yeni başlangıçlar yapmak istiyorsunuz. Dağılan ne varsa toparlamak, sizi zarar veren her şeyden kurtulmak ve radikal kararlar almak niyetindesiniz. Bugün hayallerinizi gözden geçirin, netleştirin. Erteleme alışkanlığınızı bırakmanız gerekiyor.



