Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Mart Pazar Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:
Bugün hassasiyetiniz biraz üst seviyede olabilir sevgili balıklar.. Haberci rüyalar görüyor olabilirsiniz, bu aralar rüyalarınızı önemseyin. Yalnızlık nöbetlerinizi fazla abartırsanız depresyona girebilirsiniz. Bir sorumluluk edinin, yeni bir ilgi odağı keşfedin.
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