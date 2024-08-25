Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Ağustos Pazartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Sağlık sorunlarınızın tetiklenebileceği bir gündesiniz. Taşınma ve düzen değişikliği konuları gündemde olabilir. Kararlarınızı çok iyi düşünerek alın. Önemli bir konuda karar alma aşamasındaysanız birkaç gün beklemenizde yarar var.
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