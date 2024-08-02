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Günlük Burç Yorumları: 3 Ağustos Cumartesi Balık Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 3 Ağustos Cumartesi Balık Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 02 Ağustos 2024 - 16:13

Balık burcu ve yükselen balıklar burcu:

Sevgili balıklar, iş hayatınızla ilgili kendinizi baskılamaktan vazgeçin. Yetersizlik duygularını size aktarmaya çalışan insanlardan acilen uzaklaşın. Herkesi memnun etmeye çalışmak yerine kendinizi arayıp bulmanız ve kendinize güvenmeniz gereken bir gün.



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