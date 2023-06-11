Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Haziran Pazartesi Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Bugün beklemediğiniz gündemlerle karşılaşabilirsiniz sevgili başaklar. Sağlık veya parasal konularla alakalı canınız sıkılabilir. Her şeyi kontrol edemezsiniz. Biraz akışına bırakın. Sizin dışınızda gelişen olayların sorumluluğunu daha fazla üstlenmeyin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Şimdi değil mi?
- Zeydan Karalar'dan 'kürsüde tokat' açıklaması
- İmamoğlu'ndan 'adaylık' açıklaması!
- Kavgayı bırak, İstanbul’a bak!
- CHP'de 'kurultay' tartışması
- Bungee Jumping yaparken ip koptu
- Yandaş Akit yazarından AKP'den istifa eden Kılıç'a tepki
- THY'den acil iniş: Fenalaşan çocuk yaşamını yitirdi
- Mehmet Şimşek ne yapmalı? 3 farklı senaryo
- Cumhuriyet, bir Kuvayı Milliye kurumudur; işgal edilemez