Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Ağustos Pazartesi Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
İş hayatınızın gündemde olabileceği bir gün sevgili başaklar. Arkanızdan çevrilen gizli saklı işlere tanıklık edebilirsiniz. Can sıkıcı konuları zihninizde fazlaca atıp tuttukça enerjinizi düşüreceksiniz. Düşüncelerinizi başka yöne kanalize etmeye çalışın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Cem Garipoğlu ve ailesi hakkında şoke eden iddia!
- Halil Konakcı için harekete geçildi!
- Naci Görür, olası İstanbul depremi için tarih verdi!
- Konakcı'nın arkasında Erbaş varmış!
- Tarkan ve Filenin Sultanları'ndan sürpriz klip
- Mansur Yavaş cephesinden açıklama geldi
- İYİ Partili vekil demediğini bırakmadı
- '55 yıldır ilk kez böyle'
- Gericiliğe karşı siyasi partiler ne yapıyor?
- Tepeden inme isimlere tepki