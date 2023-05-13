Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Mayıs Pazar Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Kararsız ve kafanızın karışık olduğu bir gün. Dikkat gerektiren konulara inatla odaklanmak yerine biraz zamana bırakmalısınız. İş arkadaşlarınızla bazı anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Konuları ne kadar çok kafanıza takarsanız o kadar çözümsüz kalacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ekrem İmamoğlu'dan 'giderayak' uyarısı: '
- Erdoğan son kozunu oynadı
- Fatih Portakal 'Şimdi siz düşünün' diyerek duyurdu
- İmamoğlu mitinginden dönen yurttaşlara saldırı!
- Neyin seçimi?
- Demet Akalın'ın katıldığı AKP konserini paylaştı
- Oy pusulası nasıl katlanır?
- YSK tutanak defterinde 'ikinci tur' ibaresi
- 24 saat sürecek seçim yasağı başladı
- Reyting sonuçları açıklandı: Erdoğan ilk 10'a giremedi