Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Ocak Perşembe Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Yakınlarınızla tartışmalarınız canınızı sıkıyor. Kötü niyetli değilsiniz fakat yanlış anlaşılıyorsunuz. Sizden istenmeyen sorumluluklar alıp gereksiz yükler ediniyorsunuz. Her şeyin en doğrusunu siz biliyor olamazsınız. Kimseyi düzeltmeye çalışmayın. Her şey olduğu haliyle güzel.
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