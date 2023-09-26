Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 27 Eylül Çarşamba Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Bugün yaşam alanınızı biraz düzenlemek, sizi olumsuz etkileyen eşyaları yaşam alanınızdan çıkartmak enerjinize iyi gelecektir. Bağışıklık sisteminiz zayıflamış olabilir, sindirim hafif gıdalarla beslenmeye özen gösterin. Kendinizle baş başa kalmak bugün çok iyi gelecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Belge depremi: 'Affını isteyecek'
- 'Gıda Dedektifi' ile ilgili yeni gelişme
- İktidar 'sefalete devam' dedi
- Kılıçdaroğlu’nu bırak AKP dönemine bak
- Sıcak kulis... İşte MHP'nin Soylu planı
- Gece kulübü işletmecisi silahlı saldırıda öldürüldü
- 'Sana bana ne oluyor?' demişti
- Kopenhag'dan Grabara açıklaması!
- Letonya maçının stadı değişti!
- Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması